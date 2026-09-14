Выставка картин столичных школьников открылась в офисе VK

Фото: vk.company

"Сферум" и образовательная платформа VK Education представили в московском офисе VK первую передвижную выставку работ учащихся школы № 548 "Царицыно". Об этом сообщила пресс-служба VK.

Экспозиция "АРТ548: Ищу себя" включает серию живописных работ выпускников 11-го класса. Картины показывают образовательные возможности школьного предмета "Изобразительное искусство" и демонстрируют, как молодое поколение осмысляет мир через визуальное творчество.

Руководитель направления развития "Сферума" Рубен Акопов отметил, что идея выставки родилась из желания показать, каким ярким видят мир дети. По его словам, в "Сферуме" ежедневно помогают школьникам общаться и учиться, но реальное творчество выходит за рамки экранов.

Директор социальных и образовательных проектов VK Дарья Куимчиде добавила, что компания регулярно проводит для школьников экскурсии и образовательные форматы, чтобы показать, как устроена работа в IT-сфере.

"А сегодня мы поменялись ролями – и дали нашим сотрудникам и гостям офиса увидеть мир глазами талантливых учеников школы № 548", – отметила Куимчиде.

Выставка в офисе VK продлится до 15 октября. После этого работы ребят будут представлены в Мосгордуме, а затем – в музее "Царицыно".

Ранее сообщалось, что с 2022 года на стендах Московской дирекции массовых мероприятий прошло более 50 фотовыставок, посвященных регионам России. Их увидели почти 3 миллиона человек. География экспозиций охватывала всю страну – от Калининграда до Камчатки, от полярного круга до Крыма.