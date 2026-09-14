В ООН отреагировали на заявление Трампа об остановке ударов Украины по энергетике РФ

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ООН приветствует любые действия, способствующие улучшению ситуации между Россией и Украиной. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря организации Фархан Хак в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Так Хак прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам и, по его словам, Россия "согласилась сделать то же самое".

Хак также добавил, что организация надеется на любые признаки деэскалации этого конфликта.

Накануне Трамп заявлял, что потребовал от президента Украины Владимира Зеленского остановить атаки на российские заводы, выпускающие дизельное топливо. Американский лидер говорил, что из-за этого в США зафиксирован дефицит дизеля.

Вместе с тем в Кремле указывали, что Москва приветствует любой призыв к Киеву остановить удары по мирной экономической инфраструктуре. Кроме того, Россия надеется на проведение трехсторонней встречи по Украине уже в обозримой перспективе.