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14 сентября, 13:11

Политика

Песков заявил, что Россия приветствует призывы к Украине прекратить удары по НПЗ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россия приветствует любой призыв к Украине остановить удары по мирной экономической инфраструктуре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поводом для заявления стали слова президента США Дональда Трампа, который связал дефицит дизельного топлива с украинскими атаками на российскую энергетическую инфраструктуру. Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По словам Пескова, любые государства могут использовать свое влияние на Украину, чтобы побудить ее к большей гибкости и приблизить урегулирование конфликта. При этом, уточнил представитель Кремля, некоторые ошибочно думают, что Киев имеет потенциал противостоять давлению Москвы.

"У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей", – сказал Песков.

Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал о подготовке Киева к новому раунду переговоров в октябре. Возможное место встречи он не озвучил.

Позднее в Кремле допустили новые переговоры с участием Москвы, Киева и Вашингтона. Песков также выразил надежду на проведение этой встречи в обозримой перспективе.

Американская сторона пообещала добиться прорыва в переговорах по Украине до зимы

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