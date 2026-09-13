Россия поднимет в ОБСЕ тему угроз Зеленского российской авиации

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Россия намерена поднять в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) тему угроз украинского президента Владимира Зеленского самолетам в российском небе. Об этом сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, данная тема определенно напрашивается на обсуждении в организации.

Ранее украинский лидер пригрозил закрыть небо для гражданских самолетов над территорией России с помощью БПЛА, указав, что "безопасные дни в российском небе закончились".

Владимир Путин назвал подобные заявления заявкой на терроризм. Глава государства также отметил, что Москва найдет инструменты для ответа.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы Зеленского точкой невозврата для стран, поддерживающих Киев. По мнению дипломата, президент Украины хочет компенсировать неудачи на фронте воздушным шантажом.