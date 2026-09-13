Пожар вспыхнул на предприятии на Кубани после падения обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар начался на территории одного из предприятий в Славянском районе Краснодарского края после атаки БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Обломками БПЛА также поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани. Кроме того, повреждения получили четыре домовладения и поликлиника. В настоящее время специалисты устраняют последствия ЧП.

В результате атаки пострадал один человек. Ему оказали амбулаторную помощь.

Ранее 7 мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). В частности, ударам подверглись Центрально-Городской и Никитовский районы. Там повреждения получили два пассажирских автобуса. Кроме того, поврежден многоквартирный дом и гражданский автомобиль.

