Путин назвал взаимодополняемость экономик БРИКС основным ресурсом для развития

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Владимир Путин на заседании в формате БРИКС+ в рамках саммита в Нью-Дели заявил, что взаимодополняемость экономик стран БРИКС является одним из главных, пока не до конца использованных резервов развития объединения.

По словам главы государства, различия в структуре и специализации экономик предоставляют широкие возможности для практической кооперации, создания новых производственных цепочек, технологий, услуг и рынков. Путин подчеркнул, что речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая сочетала бы конкурентные преимущества стран-участниц. Он добавил, что такую платформу важно выстраивать на принципах открытости и доступности не только для участников БРИКС, но и для всех партнеров.

Президент также сообщил, что внутренняя торговля в рамках БРИКС уже достигла 1,2 триллиона долларов. Он отметил, что у государств объединения есть собственные каналы движения товаров, услуг и капиталов, которые позволяют эффективно проводить коммерческие, банковские, финансовые и инвестиционные операции, не обращая внимания на давление извне.

Путин также указал на необходимость укрепления потенциала Нового банка развития БРИКС и актуализации его бизнес-моделей. По его словам, по линии банка уже профинансировано 123 проекта почти на 40 миллиардов долларов. Глава государства предложил создать новую инвестиционную платформу, которая с использованием современных финансовых технологий, включая цифровые активы, позволит привлекать долгосрочные капиталы не только в страны БРИКС, но и в экономики партнеров на глобальном Юге и Востоке.

Кроме того, российский лидер отметил, что на страны БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта. По его словам, объединение обеспечивает основную динамику мирового ВВП – 49%. При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан.

Путин призвал внимательнее присмотреться к выдвинутым Россией инициативам по оптимизации сотрудничества, включая выстраивание платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждение перестраховочного механизма и зерновой биржи. Он выразил уверенность, что эти механизмы в будущем могут быть использованы странами-участницами и партнерами.

Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12–13 сентября. Заседание в формате БРИКС+ завершает рабочую программу форума.

До этого страны – участницы БРИКС приняли итоговую Делийскую декларацию на 18-м саммите объединения. В ней зафиксированы согласованные позиции государств по геополитической ситуации, угрозам безопасности, направлениям сотрудничества и ряду региональных конфликтов.

