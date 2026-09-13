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13 сентября, 09:52

Политика

ВС РФ поразили объекты энергетики и логистические центры ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России в ночь на 13 сентября нанесли групповые удары по логистическим центрам, с помощью которых осуществляется поставка и распределение военных грузов, а также по энергетическим объектам, обеспечивающим их работу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА. В ведомстве уточнили, что в результате оказался поражен логистический центр "Новая Почта" в населенном пункте Нерубайское Одесской области, который использовался для хранения и распределения военного имущества для украинских военных.

Кроме того, были уничтожены электроподстанции "Усатово" в Одессе и "Новая" в Николаеве. Они обеспечивали функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

Помимо этого, поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые были задействованы для перевозки военных грузов из стран Европы.

Также в Минобороны сообщили, что расчеты беспилотников "Герань-4 сикер" поразили логистические центры в районе города Николаев.

Ранее российская армия поразила сухогруз в порту Одесса, который использовался для доставки военных украинским войскам. В Минобороны РФ отметили, что удар был нанесен в рамках продолжения атак на морские порты Украины и суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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