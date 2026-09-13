13 сентября, 09:52Политика
ВС РФ поразили объекты энергетики и логистические центры ВСУ
Фото: MAX/"Минобороны России"
Вооруженные силы России в ночь на 13 сентября нанесли групповые удары по логистическим центрам, с помощью которых осуществляется поставка и распределение военных грузов, а также по энергетическим объектам, обеспечивающим их работу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА. В ведомстве уточнили, что в результате оказался поражен логистический центр "Новая Почта" в населенном пункте Нерубайское Одесской области, который использовался для хранения и распределения военного имущества для украинских военных.
Кроме того, были уничтожены электроподстанции "Усатово" в Одессе и "Новая" в Николаеве. Они обеспечивали функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.
Помимо этого, поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые были задействованы для перевозки военных грузов из стран Европы.
Также в Минобороны сообщили, что расчеты беспилотников "Герань-4 сикер" поразили логистические центры в районе города Николаев.
Ранее российская армия поразила сухогруз в порту Одесса, который использовался для доставки военных украинским войскам. В Минобороны РФ отметили, что удар был нанесен в рамках продолжения атак на морские порты Украины и суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).