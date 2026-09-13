Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию.

Самолет главы государства вылетел из аэропорта Нью-Дели.

Российский лидер находился в Нью-Дели с 11 по 13 сентября, где принял участие в мероприятиях саммита БРИКС. На полях саммита Путин также провел серию двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Кроме того, в рамках визита президент посетил международную промышленную выставку "Иннопром. Индия", выступил на традиционном деловом форуме БРИКС и участвовал в заседании БРИКС+.

Страны – участницы БРИКС приняли итоговую Делийскую декларацию на 18-м саммите объединения. В ней зафиксированы согласованные позиции государств по геополитической ситуации, угрозам безопасности, направлениям сотрудничества и ряду региональных конфликтов.

БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к нему присоединилась ЮАР. С начала 2024 года в состав БРИКС вошел еще ряд стран. В 2026 году председательство в объединении осуществляет Индия.

