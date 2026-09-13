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13 сентября, 10:23

Общество

Метеорологическая осень придет в Москву в конце сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическая осень придет в Москву в конце сентября. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 15 градусов и ниже произойдет лишь в конце сентября.

"Тот период метеоосени, который буквально еще несколько дней назад до взрывного тепла вроде бы нас уже начал настраивать на то, что мы входим в новый климатический сезон, тем не менее, он будет отложен", – рассказал Тишковец.

Он добавил, что температура в осенние месяцы будет на 2–3 градуса теплее положенного по климатической норме.

"И в этом смысле осень 2026 года нас будет только радовать", – отметил метеоролог.

Говоря о бабьем лете, Тишковец отметил, что на следующей неделе есть все предпосылки для классического бабьего лета в Центральной России и южных регионах страны. По народным приметам, этот период как раз приходится на середину сентября.

В столичном регионе на следующей неделе ожидается стабильный температурный режим: ночью столбик термометра будет опускаться до 6–11 градусов, а днем будет подниматься до 15–20 градусов. При этом в пик тепла воздух может прогреться до 18–23 градусов.

"Это очень комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе и очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления, то есть для метеозависимых это будет просто песня", – подчеркнул синоптик.

Он выразил уверенность, что жители средней полосы России получат только положительные эмоции от такого прогноза на предстоящую неделю.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что сезон подачи отопления в столице, предположительно, начнется в последние дни первой декады октября. Синоптик напомнил, что тепло в батареях обычно появляется после пяти дней со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 градусов. По климатическим нормам этот период в Москве выпадает на 5–10 октября.

Кроме того, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что снег в Москве теоретически может пойти уже в третьей декаде сентября. По ее словам, такая вероятность существует из-за сложившейся климатической нормы.

Бабье лето придет в Москву во второй половине следующей недели

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