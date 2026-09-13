Сергей Собянин призвал москвичей принять участие в выборах 18–20 сентября

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Сергей Собянин обратился к жителям столицы, попросив их принять участие в выборах депутатов Госдумы, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Это следует из обращения мэра Москвы, которое опубликовано в его личном блоге.

Собянин подчеркнул, что парламент играет ключевую роль в системе государственной власти: депутаты принимают законы и государственный бюджет, а также утверждают кандидатуры председателя правительства и ключевых министров. По его словам, голосуя за кандидатов, москвичи определяют правила жизни на ближайшие годы, решают, на что будут потрачены налоги, какими будут пенсии и заработные платы.

Мэр напомнил, что Москва является крупнейшим городом России, поэтому голос ее жителей традиционно звучит весомо, но при условии ответственного участия. По его словам, большинство в Госдуме сейчас принадлежит партии "Единая Россия", что является гарантией продолжения курса Владимира Путина на поступательное развитие страны. Поддержка этой партии, по мнению Собянина, крайне важна и для реализации планов развития столицы и повышения качества жизни горожан.

"Я прошу вас принять участие в выборах 18–20 сентября и отдать свои голоса за партию "Единая Россия" и ее кандидатов в одномандатных округах", – сказано в обращении.

18, 19 и 20 сентября в России состоятся не только выборы депутатов Госдумы, но и глав 11 регионов, а также депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах.

Проголосовать можно будет электронно на портале elec.mos.ru , а также через терминалы на избирательных участках. Онлайн-голосование будет работать круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.

Россияне за рубежом тоже смогут проголосовать, для них будут открыты избирательные участки.

