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13 сентября, 05:56

Политика

Правительство утвердило перечень продуктов для мониторинга цен с 2027 года

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Правительство России утвердило перечень из 24 видов продуктов питания, цены на которые будут отслеживать с 1 января 2027 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ кабмина.

Мониторинг будет вестись по всей цепочке движения товаров – от производителя до магазина. Соответствующий закон был принят в августе и вступит в силу одновременно с перечнем – с 1 января 2027 года. Это позволит своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов.

В список вошли рыба, говядина, свинина, баранина, куры, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, макаронные изделия, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

Ранее стало известно, что социально значимые продовольственные товары "первой цены" в крупных торговых сетях России в августе 2026 года подешевели на 4,2% по сравнению с июлем.

Цены снизились в 14 из 25 социально значимых категорий. Наибольшее падение зафиксировано на черный чай – на 23,6%, тушку цыпленка-бройлера – на 13,4%, сахар-песок – на 12,7%, гречневую крупу (9,2%) и другие продукты.

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