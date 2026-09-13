Кремль допустил возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не исключает возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине в октябре.

"Мы именно говорим об обозримой перспективе", – сказал Песков.

Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, лидеры подробно интересовались этой темой и выражали готовность помочь в поиске решения.

Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу премьера Индии и председателя КНР. Он предоставил им подробную информацию о положении дел.

Песков также рассказал, что в беседе с Моди Путин кратко информировал его о ситуации "на полях" в контексте украинского конфликта.

"Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. С кем президент встречается – у него есть возможность объяснить, кратко пояснить, как обстоят дела", – добавил представитель Кремля.

Он уточнил, что в разговоре с индийским премьером Путин "сделал обновление информации". Однако, по его словам, детально итоги встречи с американскими эмиссарами не обсуждались из-за отсутствия новаций.

Ранее наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердил Владимиру Путину готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по Украине. Помощника российского лидера Юрия Ушакова добавил, что Россия считает площадку Абу-Даби вполне приемлемой для проведения нового раунда трехсторонних встреч.

