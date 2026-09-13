Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 12:50

Политика

Кремль допустил возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре

Фото: depositphotos/BestPhotoStudio

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не исключает возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине в октябре.

"Мы именно говорим об обозримой перспективе", – сказал Песков.

Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, лидеры подробно интересовались этой темой и выражали готовность помочь в поиске решения.

Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу премьера Индии и председателя КНР. Он предоставил им подробную информацию о положении дел.

Песков также рассказал, что в беседе с Моди Путин кратко информировал его о ситуации "на полях" в контексте украинского конфликта.

"Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. С кем президент встречается – у него есть возможность объяснить, кратко пояснить, как обстоят дела", – добавил представитель Кремля.

Он уточнил, что в разговоре с индийским премьером Путин "сделал обновление информации". Однако, по его словам, детально итоги встречи с американскими эмиссарами не обсуждались из-за отсутствия новаций.

Ранее наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердил Владимиру Путину готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по Украине. Помощника российского лидера Юрия Ушакова добавил, что Россия считает площадку Абу-Даби вполне приемлемой для проведения нового раунда трехсторонних встреч.

Читайте также


властьполитика

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика