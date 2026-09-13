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02:25

Политика

Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным в урегулировании на Украине

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что самым сложным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине остается территориальный. Его слова приводит ТАСС.

"Самый сложный вопрос – это по-прежнему территория. Думаю, очевидно, что это отчасти определяется тем, что происходит на поле боя", – отметил Кушнер.

По его словам, именно по этому вопросу позиции сторон по-прежнему расходятся. Вместе с тем Вашингтон считает Москву и Киев приверженными поиску путей выхода из конфликта.

"Нам надо найти правильную формулу, которая устроила бы всех и позволила продвинуться вперед", – подчеркнул он.

Зять американского лидера назвал очень успешными недавние поездки в Москву и Киев, которые он совершил со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Он отметил, что у американской стороны теперь есть понимание, "каковы будут следующие шаги".

Кушнер рассчитывает, что они будут объявлены уже в ближайшие недели. Кроме того, он надеется, что новые идеи, появившиеся после поездок, удастся обсудить в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

Говоря о задаче американской стороны, Кушнер отметил, что она состоит в содействии выработке решения, которое устроило бы Москву и Киев. По его словам, Россия обозначила "границы того, чего хочет достичь", однако Украина на данный момент не хочет принимать эти условия.

"Наша задача как посредников состоит в том, чтобы понять, как мы можем выработать творческое решение, которое не противоречило бы их желаниям и помогло им достичь их цели", – добавил он.

Уиткофф и Кушнер посетили Москву и Киев 5 и 6 сентября. После встречи с Путиным они отправились на переговоры с президентом Украины, а затем вернулись в США.

После визитов в Россию и на Украину Кушнер рассказал о большом прогрессе, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных переговоров. В свою очередь, в Кремле уточнили, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних консультаций с Вашингтоном и Киевом.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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