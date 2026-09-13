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13 сентября, 04:20

Общество

Вакцина от туберкулеза центра Гамалеи проходит третью фазу испытаний

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вакцина центра имени Гамалеи, которая полностью защищает от заражения туберкулезом, проходит третью фазу клинических испытаний. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель центра Александр Гинцбург.

По его словам, сейчас специалисты проводят статистическую обработку данных, полученных от нескольких тысяч пациентов. Результаты, как отметил Гинцбург, обнадеживающие.

Ранее специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый и единственный в России отечественный набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита Е методом ПЦР.

Новая тест-система способна выявлять генетический материал возбудителя на ранних стадиях инфекции – за 7–10 дней до появления клинических симптомов, когда стандартные серологические тесты на антитела еще могут давать ложноотрицательные результаты.

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