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13 сентября, 06:23

Общество

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 13 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в воскресенье, 13 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов тепла, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов. Ночью температура в Москве понизится до плюс 7 градусов, по области – до плюс 4 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Сезон подачи отопления в столице, предположительно, начнется в последние дни первой декады октября. Синоптики напомнил, что тепло в батареях обычно появляется после пяти дней со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 градусов.

При этом первые заморозки могут прийти в столичный регион позже климатической нормы – на стыке второй и третьей декады октября.

Бабье лето придет в Москву во второй половине следующей недели

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