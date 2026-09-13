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Американский журналист Такер Карлсон в интервью телеканалу RT назвал две причины, по которым западные страны негативно относятся к России.

Первая причина – это изгнание олигархов. Карлсон отметил, что после распада СССР в 1991 году они захватили контроль над государственными отраслями ради собственного обогащения.

"Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит (Владимир. – Прим. ред.) Путин <...>. И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина", – сказал журналист.

Второй причиной Карлсон назвал отношение Путина к православию. Он считает, что это стало "провокационным шагом", поскольку западные элиты видят в традиционном христианстве угрозу из-за верности человека богу, а не государству.

Кроме того, журналист добавил, что скудные познания общественности о ситуации на Украине привели мир к риску ядерной войны.

Ранее Карлсон заявил, что Москва намного лучше Нью-Йорка. Журналист также признался, что после того, как начал рассказывать правду о Москве, он начал подвергаться регулярным нападкам.