Силы ПВО за ночь сбили 389 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 13 сентября нейтрализовали 389 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областями.

Также БПЛА удалось сбить над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Чувашией. Кроме того, беспилотники были перехвачены над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.

После атаки БПЛА на территории одного из предприятий в Славянском районе Краснодарского края начался пожар. Обломками дронов также поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани.

Кроме того, повреждения получили четыре домовладения и поликлиника. В настоящее время специалисты устраняют последствия ЧП. В результате атаки также пострадал один человек. Ему оказали амбулаторную помощь.

