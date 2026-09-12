Человек госпитализирован из-за атаки ВСУ на промпредприятия Самарской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек госпитализирован после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промышленные предприятия Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

Атака была зафиксирована утром 12 сентября. В результате выявлены повреждения нескольких многоквартирных домов. Для жителей открыт пункт временного размещения, развернут штаб.

"Все эвакуационные действия производились слаженно и организованно", – уточнил глава региона.

При этом в результате случившегося никто не погиб. В настоящее время осуществляется сбор информации и ликвидация последствий действий ВСУ.

Губернатор попросил местных жителей сохранять бдительность и спокойствие, а также доверять только официальным источникам.

В свою очередь, глава Тольятти Илья Сухих в MAX сообщил, что город подвергся массированной атаке беспилотников.

"Благодарю наши силы ПВО и мобильные огневые группы, которые приняли все необходимые меры по отражению вражеского налета", – написал он.

Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи была открыта горячая линия. Также обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи жителям.

Ранее магазин загорелся в Таганроге из-за падения обломков сбитого беспилотника. Экстренные службы работают на месте, ликвидируя возгорание. В результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал.

