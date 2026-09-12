12 сентября, 08:44 (обновлено 12.09.2026 09:28)Происшествия
Человек госпитализирован из-за атаки ВСУ на промпредприятия Самарской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек госпитализирован после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промышленные предприятия Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.
Атака была зафиксирована утром 12 сентября. В результате выявлены повреждения нескольких многоквартирных домов. Для жителей открыт пункт временного размещения, развернут штаб.
"Все эвакуационные действия производились слаженно и организованно", – уточнил глава региона.
При этом в результате случившегося никто не погиб. В настоящее время осуществляется сбор информации и ликвидация последствий действий ВСУ.
Губернатор попросил местных жителей сохранять бдительность и спокойствие, а также доверять только официальным источникам.
В свою очередь, глава Тольятти Илья Сухих в MAX сообщил, что город подвергся массированной атаке беспилотников.
"Благодарю наши силы ПВО и мобильные огневые группы, которые приняли все необходимые меры по отражению вражеского налета", – написал он.
Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи была открыта горячая линия. Также обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи жителям.
Ранее магазин загорелся в Таганроге из-за падения обломков сбитого беспилотника. Экстренные службы работают на месте, ликвидируя возгорание. В результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал.