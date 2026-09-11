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11 сентября, 14:26

Происшествия

Число пострадавших при атаке БПЛА в Самаре выросло до семи человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь человек пострадали в Самаре в результате атаки БПЛА, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. После этого их отпустили на амбулаторное лечение.

11 сентября Самарская область подверглась атаке беспилотников. Сначала сообщалось об одном пострадавшем. Согласно информации главы региона Вячеслава Федорищева, погибших нет, а врагу "не удалось достичь своих целей".

Кроме того, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дрон попал в здание, где размещаются территориальная избирательная комиссия и комплекс средств автоматизации ГАС "Выборы". В результате там разрушена часть помещений: обрушились стены между кабинетами, повреждены межкомнатные двери и выбиты оконные стекла.

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