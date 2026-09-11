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11 сентября, 10:32

Происшествия

Один человек госпитализирован после атаки БПЛА на Самарскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек госпитализирован после атаки беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

По словам губернатора Самарской области, пострадавший получает медицинскую помощь, погибших нет.

"Врагу не удалось достичь своих целей", – подчеркнул он.

Глава региона поблагодарил за профессионализм и мужество тех, кто помогал отражать атаку. В настоящее время на местах падения обломков БПЛА задействованы оперативные службы. В случае обнаружения беспилотника граждан попросили позвонить по номеру 112.

Ранее два человека погибли, еще трое пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Раненые получают необходимую медицинскую помощь. Всего над регионом было уничтожено 26 дронов.

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