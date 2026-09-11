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11 сентября, 12:03

Шоу-бизнес

Певица Слава заявила, что не планирует ограничивать себя в алкоголе

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская. – Прим. ред.) завершила курс антидепрессантов и теперь не планирует ограничивать себя в алкоголе. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог артистки.

Исполнительница отметила, что чувствует себя хорошо. Она намерена продолжать выступать, отдыхать, встречаться с друзьями и употреблять алкоголь, не реагируя на осуждение в соцсетях.

Она подчеркнула, что уделила внимание психологическому состоянию и теперь хочет жить так, как считает нужным. По словам певицы, чужие замечания о возрасте, профессии или образе жизни не заставят ее менять планы. Также Слава обратилась к критикам с просьбой не завидовать ее настрою и не пытаться диктовать ей правила.

Псевдоним "Слава" артистка получила благодаря Анатолию Данилицкому, который стал ее партнером по жизни и спонсором. Разница в возрасте между ними составляет 28 лет. Данилицкого привлекла непосредственность Сланевской, а сама певица обрела стабильность и уверенность в будущем.

Ранее народный артист России Григорий Лепс признался, что отказался от алкоголя. Он пояснил, что употребление спиртного уже начало сказываться на здоровье. Певец также выразил надежду, что новый образ жизни станет для него привычкой.

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