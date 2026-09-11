В центре Лондона появилась трехметровая скульптура темнокожей женщины

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На Трафальгарской площади в Лондоне установили трехметровую бронзовую фигуру темнокожей женщины в синем платье. Работа американской художницы Чабалалы Селф получила название Lady in Blue ("Леди в синем"), сообщила мэрия столицы королевства.

Скульптура изображает женщину, которая уверенно идет вперед на высоких каблуках. Для оформления платья и украшений использовали оттенок лазурита – насыщенного синего цвета, который художники применяли еще в древности.

Селф создала не портрет конкретного человека, а собирательный образ молодой жительницы современного мегаполиса. По замыслу художницы, героиня олицетворяет человека, который смотрит в будущее с уверенностью, амбициями и четким пониманием своей цели.

По мнению автора, скульптура отражает дух Лондона. При этом сама Селф – уроженка Нью-Йорка. Она живет и работает в США, хотя британская столица сыграла важную роль в ее профессиональной карьере.

"Леди в синем" стала 16-й скульптурой, представленной в рамках лондонской программы Fourth Plinth. Работы для проекта отбирает специальная комиссия с учетом в том числе результатов общественного обсуждения.

В 2028 году скульптуру должны заменить новой работой – изображением всадника и лошади, накрытых покрывалом. Ее автором станет румынская художница Андра Урсуца.

Ранее в центре Лондона появилась предполагаемая работа уличного художника Бэнкси. На постаменте на площади Ватерлоо установили скульптуру мужчины в деловом костюме, лицо которого закрывает флаг. Позже художник подтвердил свое авторство, опубликовав видео с процессом установки работы.

Вестминстерский городской совет решил не демонтировать скульптуру. Там заявили, что она станет дополнением к общественному арт-пространству района, и отметили, что власти уже начали принимать меры для ее защиты.