Фото: Агентство "Москва"

Аэропорт Жуковский ввел ограничения на полеты, сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэровокзал временно не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее пьяный пассажир рейса Дубай – Санкт-Петербург напал на бортпроводников. Словесный конфликт перерос в драку. В результате мужчина ударил бортпроводников в лицо и живот.

На требования и замечания нарушитель не реагировал, из-за чего к воздушному судну вызвали сотрудников транспортной полиции. Они задержали пассажира.