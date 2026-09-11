Внуково предупредил прибывающих из Петербурга о задержке багажа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пассажиры, прибывающие из Санкт-Петербурга в Москву, могут столкнуться с задержкой выдачи багажа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.

Причиной стали временные технические трудности в Пулково. Как отметили в столичном аэропорту, есть "ненулевая вероятность", что в прибывающих из Петербурга самолетах окажется не весь багаж.

"Наши коллеги приносят извинения", – говорится в сообщении.

Если багаж не прибудет вместе с пассажиром, его отправят следующим рейсом, добавили в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ российских авиакомпаний между странами. В настоящее время регулярное сообщение по маршруту Москва – Мале выполняет компания "Аэрофлот".