11 сентября, 16:56Транспорт
Внуково предупредил прибывающих из Петербурга о задержке багажа
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Пассажиры, прибывающие из Санкт-Петербурга в Москву, могут столкнуться с задержкой выдачи багажа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.
Причиной стали временные технические трудности в Пулково. Как отметили в столичном аэропорту, есть "ненулевая вероятность", что в прибывающих из Петербурга самолетах окажется не весь багаж.
"Наши коллеги приносят извинения", – говорится в сообщении.
Если багаж не прибудет вместе с пассажиром, его отправят следующим рейсом, добавили в аэропорту.
Ранее сообщалось, что Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ российских авиакомпаний между странами. В настоящее время регулярное сообщение по маршруту Москва – Мале выполняет компания "Аэрофлот".