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18 августа, 12:45

Транспорт

Россия и Мальдивы могут расширить полетные программы

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ российских авиакомпаний между странами. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам встречи статс-секретаря – замминистра транспорта Дмитрия Зверева с министром туризма и гражданской авиации Мальдивской Республики Мохамедом Амином, передает РИА Новости.

В настоящее время регулярное сообщение по маршруту Москва – Мале выполняет компания "Аэрофлот". Тем не менее заинтересованность в полетах на Мальдивы проявили и другие российские перевозчики.

Стороны зафиксировали устойчивый рост пассажиропотока между странами и обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Между тем египетская частная авиакомпания Red Sea Airlines с 7 сентября начнет совершать рейсы из аэропорта Внуково в Эль-Аламейн. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 дважды в неделю.

В свою очередь, компания Saudia Airlines намерена возобновить полеты из Эр-Рияда в Москву уже в сентябре. Рейсы были приостановлены с февраля из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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