Потепление до 19 градусов ожидается в Москве к 9 октября

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Воздух в Москве к концу рабочей недели прогреется до 17–19 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"В четверг и пятницу, 8 и 9 октября, будет переменная облачность, преимущественно без осадков", – сказала синоптик.

Днем 8 октября столбики термометров повысятся до 14–16 градусов, что соответствует показателям накануне. Ночью температура опустится до 4–6 градусов, а в ночь на 9-е число – до 7–9 градусов.

Западный ветер, скорость которого составит до 6–11 метров в секунду 8 октября, сменится южным ветром с порывами до 15 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют спад атмосферного давления.

При этом в октябре в Москве синоптики не прогнозируют каких-либо особых погодных аномалий. В столице температура будет выше привычных значений – в пределах 1 градуса. Осадки должны быть в пределах нормы.

