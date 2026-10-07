07 октября, 07:39Общество
Потепление до 19 градусов ожидается в Москве к 9 октября
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Воздух в Москве к концу рабочей недели прогреется до 17–19 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
"В четверг и пятницу, 8 и 9 октября, будет переменная облачность, преимущественно без осадков", – сказала синоптик.
Днем 8 октября столбики термометров повысятся до 14–16 градусов, что соответствует показателям накануне. Ночью температура опустится до 4–6 градусов, а в ночь на 9-е число – до 7–9 градусов.
Западный ветер, скорость которого составит до 6–11 метров в секунду 8 октября, сменится южным ветром с порывами до 15 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют спад атмосферного давления.
При этом в октябре в Москве синоптики не прогнозируют каких-либо особых погодных аномалий. В столице температура будет выше привычных значений – в пределах 1 градуса. Осадки должны быть в пределах нормы.
Температура составит до 15 градусов в Москве днем 7 октября