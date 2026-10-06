Климатолог Железнова: в октябре в Москве не ожидается никаких погодных аномалий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В октябре не ожидается никаких особых погодных аномалий. Об этом заявила климатолог Ирина Железнова в беседе с Агентством "Москва".

По ее словам, в столице температурные показатели ожидаются выше обычных значений – в пределах 1 градуса. Осадки должны быть в пределах нормы.

Предполагается, что в ближайшую неделю будет дождливо, добавила климатолог.

В свою очередь, ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала изданию "Абзац", что гололедица и минусовая температура в центральной части России ожидаются не раньше начала ноября. При этом до конца октября сохранится стабильно теплая для этого времени года погода.

Ранее сообщалось, что пятница, 9 октября, может стать самым теплым днем с начала октября в Москве. После полудня воздух в столице прогреется до 18 градусов тепла, что на 10 градусов выше климатической нормы и соответствует скорее показателям начала сентября.