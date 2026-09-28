Терапевт Кондрахин: шапку пора надевать при температуре ниже 10 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шапку пора надевать при температуре ниже 10 градусов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на врача-кардиолога, терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

По его словам, надевать головной убор также необходимо при ветреной погоде, с порывами ветра до 15–20 метров в секунду.

"Почему? Потому что ветер срывает молекулы тепла, и мы переохлаждаемся", – отметил терапевт.

Кроме того, при непокрытой голове человек может терять до 30% тепла своего тела. В результате переохлаждение организма способно снизить местный иммунитет, облегчить возникновение вирусной и развитие бактериальной инфекций. Дети и пожилые люди могут мерзнуть еще быстрее из-за особенностей кровообращения.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что кефир, луковая шелуха, а также овсяная и гречневая каши помогут быстрее восстановиться при ОРВИ. По ее словам, во время болезни особенно важно придерживаться правильного питания.

Следует убрать все жареное, так как оно будет еще больше усугублять воспаление. Также стоит сократить количество соли и сахара, которые задерживают воду, мешая тем самым организму избавляться от токсинов.

