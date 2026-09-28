Отопительный сезон в Москве может начаться после 3 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Отопительный сезон в Москве в 2026 году может начаться после 3 октября. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, 1 октября температура в Москве и области начнет приближаться к норме, а с 3 октября среднесуточный показатель опустится ниже плюс 8 градусов.

Позднякова отметила, что в домах жителей столичного региона с каждым днем становится все прохладнее, хотя на улице температура воздуха остается выше нормы на 2–3 градуса. В связи с этим момент включения отопления уже "не за горами", добавила специалист.

К новому отопительному сезону в столице уже подготовили около 74 тысяч зданий, включая 34,6 тысячи жилых домов. Также готовы все образовательные учреждения Москвы. Отмечалось, что подготовка таких объектов находится на особом контроле.