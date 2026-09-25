Столичные образовательные учреждения подготовили к отопительному сезону

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Все школы, детские сады и другие образовательные учреждения столицы полностью подготовлены к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отметил заммэра столицы Петр Бирюков, работы по подготовке оборудования и тепловых сетей завершены в установленный срок – до 25 августа.

Подготовка объектов образования к осенне-зимнему периоду находится на особом контроле, поскольку при старте отопительного сезона тепло в эти здания подается в первую очередь.

Всего в Москве к новому отопительному периоду подготовили около 74 тысяч зданий, включая 34,6 тысячи жилых домов. Гидравлические испытания тепловых сетей проведены в полном объеме – они позволили выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.

Благодаря своевременной и качественной подготовке отопительные сезоны в столице проходят штатно, отметили в комплексе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва готова к новому отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры, а также отремонтировали инженерные системы и оборудование. Более того, в столице сформированы аварийные бригады для работы в зимний период.