Эксперт Бондарь призвал россиян проверить состояние радиаторов перед отопительным сезоном

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Состояние радиаторов и труб важно проверить перед началом отопительного сезона. Также необходимо зафиксировать реальное время подачи тепла и нет ли щелей в окнах, посоветовал в разговоре с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он предупредил, что осенью перед запуском отопления коммуникации проверяют повышенным давлением. В такой момент слабые участки способны дать течь. В связи с этим хозяевам квартир стоит заранее осмотреть радиаторы.

"Насторожить должны ржавые потеки или вздувшаяся краска на стыках, которые нередко указывают на истончение металла. Также советую аккуратно повернуть запорные вентили и убедиться в отсутствии капель на штоке и в местах соединения труб", – сказал эксперт.

Кроме того, перед отопительным сезоном важно позаботиться о том, чтобы обогрев был качественным. Этому может сильно помешать наличие в доме щелей и сквозняков, которые способны охлаждать комнаты быстрее, чем радиаторы успевают их согревать.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Вычислить проблему поможет простой тест. Нужно взять обычный лист бумаги, открыть окно и поместить его между створкой и рамой, затем закрыть окно и попытаться вытянуть бумагу на себя. Если она свободно выскальзывает, значит, прижим плохой, тепло будет выдувать. Скорее всего, резиновые уплотнители износились либо пора отрегулировать фурнитуру.

Также стоит осмотреть пространство под подоконником, откуда нередко поддувает из-за осыпавшейся пены.

Помимо этого, Бондарь призвал отслеживать, с какого числа по факту в дом дали отопление, какое число указано в платежном документе, чтобы избежать лишних трат по коммуналке.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Иногда случаются накладки: власти объявляют запуск с понедельника, а в конкретный дом его дают только в четверг. При этом в платежке за месяц приходит начисление за полный период, будто батареи грели с первого дня.

Управляющие компании иногда оправдывают задержку внутренними графиками подключения, но правила требуют снижения платы за каждый час отсутствия услуги. Собственник в этом случае вправе обратиться в аварийную службу, которая зафиксирует отсутствие тепла актом, а затем подать заявку на уменьшение счета, заключил специалист.

Ранее эксперт рассказал, что радиаторы можно поменять за счет УК, если на подводке к ним нет запорных кранов, а для снятия батареи приходится перекрывать стояк во всем подъезде. Для этого необходимо обратиться в организацию с письменным заявлением.