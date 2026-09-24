Эксперт Бондарь призвал россиян проверить состояние радиаторов перед отопительным сезоном

24 сентября, 14:56Общество
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Состояние радиаторов и труб важно проверить перед началом отопительного сезона. Также необходимо зафиксировать реальное время подачи тепла и нет ли щелей в окнах, посоветовал в разговоре с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он предупредил, что осенью перед запуском отопления коммуникации проверяют повышенным давлением. В такой момент слабые участки способны дать течь. В связи с этим хозяевам квартир стоит заранее осмотреть радиаторы.
"Насторожить должны ржавые потеки или вздувшаяся краска на стыках, которые нередко указывают на истончение металла. Также советую аккуратно повернуть запорные вентили и убедиться в отсутствии капель на штоке и в местах соединения труб", – сказал эксперт.
Кроме того, перед отопительным сезоном важно позаботиться о том, чтобы обогрев был качественным. Этому может сильно помешать наличие в доме щелей и сквозняков, которые способны охлаждать комнаты быстрее, чем радиаторы успевают их согревать.
Также стоит осмотреть пространство под подоконником, откуда нередко поддувает из-за осыпавшейся пены.
Помимо этого, Бондарь призвал отслеживать, с какого числа по факту в дом дали отопление, какое число указано в платежном документе, чтобы избежать лишних трат по коммуналке.
Управляющие компании иногда оправдывают задержку внутренними графиками подключения, но правила требуют снижения платы за каждый час отсутствия услуги. Собственник в этом случае вправе обратиться в аварийную службу, которая зафиксирует отсутствие тепла актом, а затем подать заявку на уменьшение счета, заключил специалист.
Ранее эксперт рассказал, что радиаторы можно поменять за счет УК, если на подводке к ним нет запорных кранов, а для снятия батареи приходится перекрывать стояк во всем подъезде. Для этого необходимо обратиться в организацию с письменным заявлением.