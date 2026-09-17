Эксперт Колоджан назвал главные правила выбора качественного обогревателя

Когда на улице холодно, а отопление еще не включили, жители столицы спасаются обогревателями. Как подобрать безопасную модель, на какие параметры смотреть и реально ли экономить электроэнергию при использовании, разбиралась Москва 24.

Разброс цен

Электрические обогреватели – широкое понятие, которое включает в себя все устройства, работающие от сети, объяснил Москве 24 специалист по ремонту техники Аганес Колоджан.

Среди вариантов есть, например, масляные радиаторы: такие подходят для спальни, где важна тишина. Они почти не шумят и долго сохраняют тепло, хотя на разогрев уходит немало времени.

При этом корпус таких моделей сильно нагревается, что создает риск ожога при прикосновении. Стоимость варьируется от 3 000 до 8 000 рублей, объяснил эксперт.





Аганес Колоджан специалист по ремонту техники Существует и тепловентилятор – компактный климатический прибор, который сочетает в себе функции вентилятора и нагревателя. Стоимость варьируется от 500 до примерно 5 000 рублей. Устройство быстро прогоняет поток воздуха через нагревательный элемент и направляет уже теплый в нужную зону помещения.

Такой прибор поможет, когда требуется срочно согреться: 5 минут работы достаточно, чтобы почувствовать эффект, рассказал специалист.

"Однако подобные модели шумят и потребляют много электроэнергии при постоянной работе. Основная причина – высокая мощность, которая обычно составляет от 1 000 до 2 000 Вт. Это значит, что за час работы прибор "съест" столько же энергии, сколько обычный чайник за несколько часов", – предупредил Колоджан.

Кроме того, есть инфракрасные обогреватели: они считаются самыми экономичными за счет того, что прогревают окружающие объекты – стены, мебель, пол. Затем предметы отдают тепло в окружающее пространство, повышая температуру воздуха.

При этом подобные приборы светят, мешая сну, и могут сушить кожу при длительном воздействии. Кроме того, разброс цен довольно обширный – от 2 000 до 30 000 рублей. Все зависит от мощности, размера и назначения, уточнил эксперт.

Основы эксплуатации

Аганес Колоджан уточнил, что при покупке обогревателя в первую очередь стоит учитывать возможности домашней электросети. Для бытовых нужд оптимальной считается мощность около 2–3 кВт.





Аганес Колоджан специалист по ремонту техники Корпус прибора в идеале должен иметь датчик температуры, который отключает устройство при перегреве.

По его словам, конкретные марки не имеют решающего значения: в каждой линейке есть удачные и неудачные модели. Главное – не выбирать самые дешевые варианты и избегать пластиковых корпусов. Подобное решение иногда встречается в случае с некоторыми тепловентиляторами и инфракрасными обогревателями, объяснил эксперт.

Также при использовании любого устройства важно включать его напрямую в розетку, а не через удлинитель. В противном случае возможен перегрев и разрушение изоляции, предупредил специалист.

"Удлинители рассчитаны на определенную максимальную мощность. При подключении обогревателя, который потребляет от 500 до 2 000 Вт и работает часами, в удлинителе возникает перегрузка. Провода начинают перегреваться, что со временем приводит к пересыханию и разрушению их изоляции. Оголенные провода создают риск короткого замыкания и возгорания", – предостерег Колоджан.

Он также предупредил, что работающий прибор не рекомендуется накрывать вещами, сушить на нем одежду или перекрывать доступ воздуха.

"Что касается экономии, периодическое выключение прибора на 2–3 часа позволяет снизить расход электроэнергии", – рассказал эксперт.

По его мнению, альтернативой обогревателю может стать кондиционер с функцией обогрева. Это более безопасный вариант, позволяющий поддерживать комфортную температуру в пределах 23–25 градусов.

Технические нюансы

Специалист по ремонту электроники Юрий Бондарь рассказал Москве 24, что долговечность прибора зависит от производителя и сборки. По его словам, сейчас на рынке преобладает китайская продукция, при изготовлении которой компании нередко экономят на контроле качества.





Юрий Бондарь специалист по ремонту электроники Более того, многие обогреватели, которые продаются под разными брендами, на самом деле производятся на одних и тех же заводах. Им просто дают разные названия, но качество от этого не меняется, оставаясь довольно низким. Лучше обратить внимание на российские или же немецкие модели.

Также эксперт рассказал, что самые распространенные поломки обогревателей связаны с конденсаторами и резисторами на управляющих платах. Их устанавливают на грани предельно допустимых значений, это делается умышленно, чтобы прибор проработал примерно год или чуть больше и вышел из строя.

"В мастерской в таком случае часто предлагают так называемый "колхоз" – замену детали на неподходящую или непрофильную. Все потому, что производители поставляют запчасти неохотно, предпочитая продавать готовые изделия целиком. В итоге человеку проще купить новый прибор, чем ремонтировать старый", – уточнил специалист.

По его мнению, самым надежным обогревателем является именно масляный. Несмотря на длительный нагрев, он является безопасным, долговечным и не ухудшает качество воздуха.

