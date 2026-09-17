Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 09:25

Общество

Первые осенние заморозки пришли в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые осенние заморозки зафиксированы в Подмосковье в ночь на четверг, 17 сентября. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, на метеостанции в Черустях температура воздуха впервые опустилась ниже 0, до минус 0,1 градуса. При этом в прошлом году первые заморозки там были зафиксированы 13 сентября.

В Москве, на базовой метеостанции на ВДНХ, термометры показали плюс 7,3 градуса. На других столичных станциях температура составила от плюс 5 градусов в Бутове до плюс 11,5 градуса на Балчуге. В ТиНАО, в Михайловском, было плюс 3,7 градуса.

Леус добавил, что в Центральном федеральном округе заморозки наблюдались в Костромской области: в Никола-Поломе, Макарьеве, Кологриве и Вохме столбики термометров показали ниже нуля. Холоднее всего было в Шарье – до минус 0,9 градуса. К заморозкам температура приблизилась в Ивановской и Владимирской областях – плюс 0,5 градуса и 1 градус соответственно.

Специалист отметил, что при антициклональной погоде минимальная температура обычно фиксируется ближе к восходу солнца. Он добавил, что в ночь на пятницу, 18 сентября, погода станет облачной, местами возможны дожди. Это поспособствует сокращению ночного выхолаживания, поэтому температура не будет опускаться ниже нуля.

Ранее стало известно, что 17 сентября температура в Москве в дневное время поднимется до плюс 23 градусов. Это на 6–7 градусов выше нормальных значений. Таким образом, четверг станет последним по-летнему теплым днем в году.

Метеоролог рассказал, что первый снег в Москве ожидается с середины октября

Читайте также


обществопогода

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика