Первые осенние заморозки пришли в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые осенние заморозки зафиксированы в Подмосковье в ночь на четверг, 17 сентября. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, на метеостанции в Черустях температура воздуха впервые опустилась ниже 0, до минус 0,1 градуса. При этом в прошлом году первые заморозки там были зафиксированы 13 сентября.

В Москве, на базовой метеостанции на ВДНХ, термометры показали плюс 7,3 градуса. На других столичных станциях температура составила от плюс 5 градусов в Бутове до плюс 11,5 градуса на Балчуге. В ТиНАО, в Михайловском, было плюс 3,7 градуса.

Леус добавил, что в Центральном федеральном округе заморозки наблюдались в Костромской области: в Никола-Поломе, Макарьеве, Кологриве и Вохме столбики термометров показали ниже нуля. Холоднее всего было в Шарье – до минус 0,9 градуса. К заморозкам температура приблизилась в Ивановской и Владимирской областях – плюс 0,5 градуса и 1 градус соответственно.

Специалист отметил, что при антициклональной погоде минимальная температура обычно фиксируется ближе к восходу солнца. Он добавил, что в ночь на пятницу, 18 сентября, погода станет облачной, местами возможны дожди. Это поспособствует сокращению ночного выхолаживания, поэтому температура не будет опускаться ниже нуля.

Ранее стало известно, что 17 сентября температура в Москве в дневное время поднимется до плюс 23 градусов. Это на 6–7 градусов выше нормальных значений. Таким образом, четверг станет последним по-летнему теплым днем в году.