Дикий кабан напал на женщину в Варшаве

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В Варшаве 36-летняя женщина пострадала при нападении дикого кабана. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Miejski Reporter.

Инцидент произошел утром 12 сентября на улице Клавдины в районе Беляны. Женщина выгуливала собаку, когда животное внезапно появилось рядом и атаковало ее.

"Животное бежало прямо на меня и ударило с огромной силой. Боль после приземления на бордюр была неописуемой", – отметила пострадавшая.

На место происшествия прибыли медики, которые доставили женщину в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у нее перелом левой подвздошной кости со смещением. Сейчас решается вопрос о необходимости операции.

Пострадавшая остается в стационаре, на восстановление потребуется несколько недель.

Ранее серфер пострадал в результате нападения акулы на пляже Гленфилд-Бич к северу от Джералдтона в Западной Австралии. Она нанесла мужчине серьезные травмы ноги, и его госпитализировали. После происшествия пляжи были закрыты властями, а в акваторию направили патрульное судно для контроля обстановки.

