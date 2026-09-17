Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставлен в группировку "Центр" в зоне СВО

Фото: МАХ/"Минобороны России"

В зоне СВО боевые подразделения группировки войск "Центр" получили ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Святыня побывала в нескольких полевых храмах, один из которых носит имя князя Дмитрия Донского, а также в храме при командном пункте одного из подразделений. Военнослужащие смогли прикоснуться к мощам.

Военные священники и ключарь Главного храма Вооруженных сил России протоиерей Александр Солдатенков провели молебен. После богослужения бойцы получили по освященной иконке с изображением лика святого.

Вместе с тем служба проходила в подземном храме имени Дмитрия Донского. Протоиерей Александр Солдатенков благословил бойцов на победу и возвращение в сохранности.

До этого ковчег с мощами был доставлен бойцам группировки "Юг". К святыне прикоснулись как выполнившие боевые задачи военнослужащие, так и те, кому только предстояло отправиться в зону боевых действий. Всех их благословили на победу.

