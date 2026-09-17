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17 сентября, 13:50

Спорт

МОК одобрил проведение турнира по гребле на ОИ-2032 в реке с крокодилами

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Соревнования по гребле на Олимпийских играх 2032 года (ОИ-2032) в австралийском Брисбене пройдут на реке Фицрой, где обитают крокодилы. Это решение подтвердил Международный олимпийский комитет, сообщает телеканал 6 News Australia.

Ранее австралийская структура GIICA, отвечающая за подготовку спортивных объектов к Играм, признала Фицрой пригодной для соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Специалисты проверили все необходимые характеристики и сочли, что они соответствуют требованиям международной федерации.

Премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли пообещал, что власти займутся устранением угроз, связанных с крокодилами.

На реке в последние годы тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле. Кроме того, там регулярно проходят университетские соревнования.

О том, что австралийский город Брисбен будет столицей летних Олимпийских игр в 2032 году, стало известно еще в 2021 году. Позднее, в 2025-м, реку Фицрой признавали непригодной для проведения состязаний.

Советник президента России Антон Кобяков допускал, что Россия может полноценно вернуться к участию в Олимпийских играх. Он также подчеркивал, что это не должно помешать проведению "Игр БРИКС".

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