Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 16:21

Город

Игровые и спортивные зоны появились в поселении Вороново в ТиНАО

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Игровые и спортивные зоны обустроили в поселении Вороново в ТиНАО. Работы затронули поселок Рогово, село Богоявление, а также деревни Каменку, Климовку, Зыбино, Юдановку и Юрьевку, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На смену устаревшим площадкам и малым архитектурным формам пришли современные игровые городки и воркаут-зоны. Для их создания использовали безопасные и износостойкие материалы.

Ребятам постарше предложили динамичные аттракционы. В их распоряжении оказались карусели, качели-балансиры и качели-гнезда. Малышам обустроили песочницы и пологие горки. Последние были дополнены интерактивными элементами для развития: большими счетами для освоения математики, канатными лабиринтами и подвесными сетками из армированного троса, тренирующими ловкость.

Одной из самых ярких стала площадка с многоуровневым комплексом в виде вертолета. Внутри него предусмотрели три горки, пожарный спуск и лестницы, а также полюбившиеся детям сетки-качели. Напольное покрытие здесь сделали всесезонным и мягким, отказавшись от каучука в пользу травмобезопасного решения.

Рядом с детскими зонами разместили комплексы для воркаута. Спортивные кластеры под открытым небом оснастили тренажерами и турниками для силовых занятий. Дополнительно привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, расставили уличную мебель, смонтировали защитные ограждения и выполнили озеленение территории.

В деревне Юрьевке игровое пространство переосмыслили целиком, сделав его универсальным для детей разного возраста. Центральным объектом стал многоуровневый городок с башнями, смотровыми площадками и переходами. Для подвижных игр смонтировали горки разной высоты с безопасным торможением на выезде, подвесную полосу препятствий и сетку-балансир из армированных канатов.

Там же появился комплекс со скалодромом, представляющим собой наклонную стенку с зацепами, и классические качели на надежных подвесах. Основание городка застелили бесшовным мягким травмобезопасным покрытием. Вдоль периметра для родителей поставили парковые лавочки.

Ранее в Таганском районе в центре Москвы завершилось благоустройство 16 объектов. Работы проводили в квартале на Гончарной улице и на девяти отдельных дворовых территориях. На 15 детских площадках, трех зонах для воркаута и двух универсальных спортплощадках обновили основания и сделали новое резиновое покрытие, также установлено 104 игровых объекта и 45 спортивных малых архитектурных форм.

Читайте также


городблагоустройство

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика