Игровые и спортивные зоны появились в поселении Вороново в ТиНАО

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Игровые и спортивные зоны обустроили в поселении Вороново в ТиНАО. Работы затронули поселок Рогово, село Богоявление, а также деревни Каменку, Климовку, Зыбино, Юдановку и Юрьевку, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На смену устаревшим площадкам и малым архитектурным формам пришли современные игровые городки и воркаут-зоны. Для их создания использовали безопасные и износостойкие материалы.

Ребятам постарше предложили динамичные аттракционы. В их распоряжении оказались карусели, качели-балансиры и качели-гнезда. Малышам обустроили песочницы и пологие горки. Последние были дополнены интерактивными элементами для развития: большими счетами для освоения математики, канатными лабиринтами и подвесными сетками из армированного троса, тренирующими ловкость.

Одной из самых ярких стала площадка с многоуровневым комплексом в виде вертолета. Внутри него предусмотрели три горки, пожарный спуск и лестницы, а также полюбившиеся детям сетки-качели. Напольное покрытие здесь сделали всесезонным и мягким, отказавшись от каучука в пользу травмобезопасного решения.

Рядом с детскими зонами разместили комплексы для воркаута. Спортивные кластеры под открытым небом оснастили тренажерами и турниками для силовых занятий. Дополнительно привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, расставили уличную мебель, смонтировали защитные ограждения и выполнили озеленение территории.

В деревне Юрьевке игровое пространство переосмыслили целиком, сделав его универсальным для детей разного возраста. Центральным объектом стал многоуровневый городок с башнями, смотровыми площадками и переходами. Для подвижных игр смонтировали горки разной высоты с безопасным торможением на выезде, подвесную полосу препятствий и сетку-балансир из армированных канатов.

Там же появился комплекс со скалодромом, представляющим собой наклонную стенку с зацепами, и классические качели на надежных подвесах. Основание городка застелили бесшовным мягким травмобезопасным покрытием. Вдоль периметра для родителей поставили парковые лавочки.

Ранее в Таганском районе в центре Москвы завершилось благоустройство 16 объектов. Работы проводили в квартале на Гончарной улице и на девяти отдельных дворовых территориях. На 15 детских площадках, трех зонах для воркаута и двух универсальных спортплощадках обновили основания и сделали новое резиновое покрытие, также установлено 104 игровых объекта и 45 спортивных малых архитектурных форм.

