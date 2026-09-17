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17 сентября, 08:08

Город

Игровые и спортивные пространства обновили у жилых домов на Ташкентской улице

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Благоустройство завершили у домов 23, корпусов 4 и 25, корпус 3 на Ташкентской улице в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства на платформе МАХ.

Здесь обновили игровые площадки, обустроили спортивную зону с уличными тренажерами, привели в порядок пешеходные маршруты и дворовые проезды, а также восстановили газоны.

У дома 23, корпуса 4, появилась игровая площадка с многоуровневым комплексом. В него входят две башни, соединенные переходом, и винтовые горки. Рядом установили качели, карусель, качалки, игровой домик и конструкцию для лазания со скалодромными зацепами. Площадку оборудовали травмобезопасным покрытием площадью 263,6 квадратного метра и ограждением длиной 60 метров.

У дома 25, корпуса 3, создали многофункциональное пространство для детей и занятий спортом. На игровой площадке установили комплекс с башнями, переходами и винтовой горкой, а также качели, карусель и другие элементы. Для маленьких посетителей появился игровой модуль в виде автомобиля.

Рядом с детской площадкой оборудовали спортивную зону с уличными тренажерами. Часть оборудования разместили под индивидуальными навесами. Всего здесь обновили 412,5 квадратного метра травмобезопасного покрытия, а новое ограждение игровой зоны протянулось на 69 метров.

Работы затронули и прилегающие территории. У двух домов восстановили более 5,1 тысячи квадратных метров газонов, обновили пешеходные маршруты и привели в порядок дворовые проезды.

Ранее в районе Коммунарка обустроили современные игровые и спортивные пространства общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Все работы завершили до начала учебного года. Во дворе дома 22 на Бачуринской улице обновили игровую площадку почти на 527 "квадратов", уложив яркое травмобезопасное покрытие в желтых, оранжевых и зеленых тонах.

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