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17 сентября, 10:23

Происшествия

Полиция Паттайи сообщила о задержании подростков, ограбивших двух россиян

Фото: 123RF.com/joseh51

Полиция курортного города Паттайя в Таиланде задержала двух подростков 14 и 17 лет, которые признались в серии ограблений иностранных туристов, в том числе граждан России. Об этом сообщила пресс-служба отдела полиции Паттайи в социальных сетях.

Подозреваемых разыскивали последнюю неделю после серии ограблений в южной части Паттайи. Полиция усилила ночное патрулирование района и пляжа Джомтиен.

Задержанные – подростки смешанного тайско-иностранного происхождения. Они назвались Банни (17 лет) и Бенджамин (14 лет). Задержанные были вооружены пневматическим пистолетом и ножом. При задержании подростки пытались избавиться от оружия.

В ходе допроса они признали вину. Правоохранители отметили, что это случилось после того, как они столкнулись "с неопровержимыми доказательствами". Таким образом была установлена их причастность к 4 инцидентам, произошедшим один за другим.

В числе преступлений, совершенных в ночь с 14 на 15 сентября, – ограбление российского туриста под дулом пистолета, а также нападение на гражданина Турции, которому рукояткой пистолета ударили по лицу с целью отобрать мобильный телефон. Помимо этого, проверяется версия о том, что молодые люди причастны еще к 3 ограблениям в том же районе, случившимся в разные дни.

Подростков направили в следственную часть для дальнейших разбирательств согласно Уголовному кодексу и законодательству о несовершеннолетних. Как отметили в полиции, они действуют решительно, чтобы обеспечить безопасность туристов.

Ранее в тайском городе Месай, расположенном на границе с Мьянмой, обнаружили 19-летнюю россиянку с тяжелыми травмами по всему телу. Девушка находилась без сознания на парковке торгового центра.

По словам самой россиянки, сначала она приехала на работу в Китай, потом улетела в Таиланд, а затем оказалась в Мьянме. Предварительно, ее заманили в Юго-Восточную Азию онлайн-мошенники, и когда она отказалась подчиниться, ее избили, перевезли через границу и подбросили к торговому центру.

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