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17 сентября, 15:04

Происшествия

Мошенники обманули 18-летнего москвича на 35,3 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Аферисты под предлогом якобы оформленной доверенности похитили у 18-летнего молодого человека 35,3 миллиона рублей на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

В полицию обратилась мать потерпевшего. По имеющимся данным, неизвестные позвонили молодому человеку и представились работниками различных ведомств. Они заявили, что от его имени оформлена доверенность на незнакомого гражданина, который может совершить преступления, используя его данные.

Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности мошенники убедили его сложить в рюкзак сбережения родителей в рублях и долларах США, а затем отдать их незнакомке на Косинской улице.

Позднее полицейские задержали подозреваемую в городе Жуковском. Ею оказалась 20-летняя жительница Подмосковья. Девушка забрала деньги у обманутого парня, перевела их в криптовалюту и отправила кураторам.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Фигурантка заключена под стражу. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемой, соучастники и организаторы преступления.

Ранее сотрудники уголовного розыска в Орехово-Зуеве задержали жителя Ханты-Мансийска, подозреваемого в мошенничестве и краже 3,5 миллиона рублей у семейной пары. Неизвестные убедили граждан, что злоумышленники якобы получили доступ к их счетам и переводят деньги преступникам. Чтобы доказать невиновность, супругам предложили задекларировать сбережения, передав их "инкассаторам".

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