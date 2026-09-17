Россиян предупредили о новой схеме мошенников с продажей слишком дешевых домов

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Мошенники выставляют на продажу несуществующие или чужие частные дома по цене сильно ниже рыночной, а затем требуют у потенциального покупателя крупный залог за "бронь" объекта. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко.

Злоумышленники публикуют на сайтах объявления о продаже недвижимости, используя реалистичные фотографии, чем привлекают потенциального покупателя. Затем они начинают требовать от него определенную сумму денег за снятие объявления. В итоге люди послушно переводят мошенникам залог в 100 тысяч рублей.

"Но объявление с сайта так и не исчезает, а продавец перестает выходить на связь. Чтобы не стать жертвой такой схемы, запомните главное: настоящий владелец не требует предоплату только за то, чтобы "снять объявление" или "забронировать" дом. Бронь без осмотра – признак мошенничества", – отметил Щербаченко.

Перед передачей денег владельцу недвижимости покупателю необходимо проверить объект, заказать выписку из ЕГРН, сверить кадастровый номер, адрес и площадь жилья, а также поговорить с соседями.

Ранее в Госдуме предупредили о мошенниках, которые могут активизироваться во время проведения выборов в стране. Злоумышленники могут сначала убеждать граждан оформить кредит или перевести деньги на якобы безопасный счет, а затем предлагать вернуть средства в обмен на выполнение заданий по срыву голосования. В ГД призвали россиян сохранять бдительность и не поддаваться уговорам и угрозам.