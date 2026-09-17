Рекордное за 10 лет число разрешений на отстрел медведей выдали в Томской области

Фото: 123RF.com/surz

Порядка 120 разрешений на регулирование численности медведей выдано в Томской области в этом году, что стало рекордом за последние 10 лет. Об этом ТАСС заявил глава областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Андрей Коломин.

Он уточнил, что речь идет только о тех случаях, когда хищники неоднократно были замечены в населенных пунктах и действительно представляли угрозу для местных жителей. На сегодняшний день по выданным разрешениям уже отстреляно около 45 медведей. При этом годом ранее было выдано примерно 30 разрешений на ликвидацию этих животных, из которых реализовано около пяти.

Активная фаза выходов медведей в этом году пришлась на июль – август, тогда как в мае – июне таких случаев почти не было. Увеличение числа хищников в регионе специалисты связывают с их миграцией из соседних территорий, в частности из Красноярского края, который летом захватили природные пожары. Это поспособствовало росту плотности популяции и вынудило животных искать пищу вблизи человеческого жилья.

В настоящее время в Томске и пригороде продолжаются поиски одного медведя, который неоднократно выходил к жителям разных районов города. По оценке Коломина, хищник привык к людям и ищет еду на свалках и в садах. Он не наносил никому травм, однако представляет угрозу. Специалисты пока не смогли найти животное, поиски продолжаются.

Ранее врио президента ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Андрей Сицко предложил отменить лимит на добычу медведя, чтобы эффективно регулировать численность вида.

На фоне частых нападений эколог Илья Рыбальченко рассказал, как вести себя при встрече с медведем. Он призвал не делать резких движений и не поворачиваться к хищнику спиной. Лучше всего как можно скорее найти укрытие и вызвать спасателей, позвонив по номеру 112.