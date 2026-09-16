В Минприроды заявили, что регионы могут сокращать популяцию медведей на 30% ежегодно

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Субъекты РФ в случае опасности для человека имеют право ежегодно сокращать популяцию медведей, но не более чем на 30%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды РФ.

В 2026 году выходы медведей к населенным пунктам зафиксированы в 41 регионе. В России участились случаи нападений медведей на людей. За последний месяц в Сибирском федеральном округе погибли пять человек. Резонансный случай произошел на Горном Алтае, где хищник вытащил туристку из палатки и убил ее.

В пресс-службе подчеркнули, что регионы обязаны предупреждать случаи нападений и регулировать численность бурых медведей, когда хищники угрожают здоровью и жизни людей, в ситуациях, когда существует опасность возникновения и распространения болезней, нанесения ущерба другим животным.

Исходя из численности в каждом регионе устанавливают лимит добычи охотничьих ресурсов, и он не должен быть больше 30% численности популяции.

Сам факт того, что животное появилось вблизи населенных пунктов, не означает необходимости его изъятия. Если медведь не агрессивен и сохраняет естественную осторожность по отношению к человеку, не привык к "легкой" еде, полученной благодаря человеку, его можно отпугнуть.

Решение о снижении популяции региональные власти должны принимать, учитывая конкретную обстановку, поведение медведя, близость к людям или инфраструктуре, наличие непосредственной угрозы людям.

Ранее сообщалось, что на территории России живет 307,9 тысячи бурых медведей. Основная часть хищников сосредоточена в Сибири и на Дальнем Востоке. Например, в Красноярском крае обитает 26,6 тысячи особей. При этом за последние десятилетия популяция бурого медведя в стране существенно выросла: в 1990 году их было всего около 130 тысяч.

