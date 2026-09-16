Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 07:47

Регионы

В Минприроды заявили, что регионы могут сокращать популяцию медведей на 30% ежегодно

Фото: depositphotos/LuaAr​

Субъекты РФ в случае опасности для человека имеют право ежегодно сокращать популяцию медведей, но не более чем на 30%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды РФ.

В 2026 году выходы медведей к населенным пунктам зафиксированы в 41 регионе. В России участились случаи нападений медведей на людей. За последний месяц в Сибирском федеральном округе погибли пять человек. Резонансный случай произошел на Горном Алтае, где хищник вытащил туристку из палатки и убил ее.

В пресс-службе подчеркнули, что регионы обязаны предупреждать случаи нападений и регулировать численность бурых медведей, когда хищники угрожают здоровью и жизни людей, в ситуациях, когда существует опасность возникновения и распространения болезней, нанесения ущерба другим животным.

Исходя из численности в каждом регионе устанавливают лимит добычи охотничьих ресурсов, и он не должен быть больше 30% численности популяции.

Сам факт того, что животное появилось вблизи населенных пунктов, не означает необходимости его изъятия. Если медведь не агрессивен и сохраняет естественную осторожность по отношению к человеку, не привык к "легкой" еде, полученной благодаря человеку, его можно отпугнуть.

Решение о снижении популяции региональные власти должны принимать, учитывая конкретную обстановку, поведение медведя, близость к людям или инфраструктуре, наличие непосредственной угрозы людям.

Ранее сообщалось, что на территории России живет 307,9 тысячи бурых медведей. Основная часть хищников сосредоточена в Сибири и на Дальнем Востоке. Например, в Красноярском крае обитает 26,6 тысячи особей. При этом за последние десятилетия популяция бурого медведя в стране существенно выросла: в 1990 году их было всего около 130 тысяч.

Читайте также


животныерегионы

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика