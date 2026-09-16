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16 сентября, 09:07

Политика

Российская армия поразила в Киеве предприятие, производившее автомобили для ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 16 сентября Вооруженные силы России с помощью беспилотников ударили по предприятиям военной промышленности и портам Украины, сообщили в Минобороны РФ.

В Киеве, в частности, было атаковано ОАО "Киевское автотранспортное предприятие". По информации ведомства, оно производит специализированные автомобили, которые предназначены для того, чтобы оснащать армию Украины.

Помимо этого, поражены морские суда. Их задействовали в интересах ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам и портам Украины. В частности, в Великой Балке Одесской области был поражен объект, куда поступали военные грузы из-за границы.

Также был нанесен удар по железнодорожному составу в порту Южный в момент погрузки грузов для ВСУ. Продолжаются атаки российских бойцов на объекты железнодорожной инфраструктуры в западных областях Украины, которые применяются для перевозки военных грузов из Европы.

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