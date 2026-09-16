Блогер Айза заявила, что Вассерман шокировал ее разговором о сексе

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/038

Блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала об удивившем ее диалоге с депутатом Госдумы и телеведущем Анатолием Вассерманом во время съемок программы с его участием. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал девушки.

По словам Айзы, парламентарий, который был ведущим передачи, неожиданно заговорил с ней о сексе.

"Я сидела в лодке (по сценарию), и он (ни с того ни с сего) нагнулся к моему уху и шепнул: "В сексе необязательно душить партнера или просить его душить тебя, можно просто нагнуть голову ниже таза, и эффект будет такой же", – рассказала блогер.

Айза отметила, что после услышанного была шокирована не только она, но и звукорежиссеры, ставшие свидетелями разговора.

Бизнесвумен вспомнила об этом случае после выхода интервью Вассермана с журналисткой Ксенией Собчак. Во время беседы депутат показал свою комнату, где находится множество плакатов с обнаженными девушками и коллекция кассет с порно.

В том же интервью Вассерман заявил, что не общается с живущим на Украине братом. Парламентарий признался, что даже не знает отношения родственника к своей политической позиции. Также депутат добавил, что он осознанно прекратил контакты с друзьями и близкими, которые находятся на Украине, из-за опасения, что это общение может создать для него неприятности.