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16 сентября, 11:12

Экономика

Москва и Дели обсудили инвестиционное и промышленное партнерство

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичная делегация посетила около 200 встреч с представителями государственных ведомств и бизнеса Индии на выставках Pharma MachTech LabNext Expo 2026 и "Иннопром. Индия". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Москва и Дели – стратегические партнеры, способные формировать новые центры промышленного роста. В ходе визита обсудили совместные проекты в фармацевтике, производстве медицинской техники, станкостроении и сфере робототехники. Индийские компании проявили значительный интерес к локализации предприятий в столице России", – указал столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В число партнеров делегации вошли Индийская палата международного бизнеса, Конфедерация индийской промышленности, Корпорация развития коридора Дели – Мумбаи, отраслевые экспортные советы и ведущие компании страны. В рамках встреч они обсудили инфраструктурные проекты, инвестиции, экспорт, а также вопросы локализации высокотехнологичных производств в Москве.

На переговорах особое место было отведено сотрудничеству в области фармацевтики и медицины. Столичные представители провели переговоры о возможном размещении производств в мегаполисе с членами Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии, компаниями Rusan Pharma Limited и Cadila Pharmaceuticals.

На площадке BRICS Dialogue – 2026 делегация департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы отметили возможности столичной медицинской промышленности и преимущества размещения в городе предприятий полного производственного цикла.

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" АО "ТЗМОИ" обсудил с компаниями Labycare, Syntec Airflow Systems и Trio India экспорт паровых стерилизаторов. В свою очередь, сеть Dr Lal PathLabs выразила готовность рассмотреть интеграцию московского оборудования в свои лаборатории.

Еще один резидент ОЭЗ – компания "Некс-Т" – заключил два стратегических договора. Совместно с Indo Russia Innopraktika Technology Hub она намерена создать юридическое лицо. Предприятие будет расширять присутствие в Индии и принимать участие в крупных инфраструктурных проектах. С Kantika Import Export and Trading Private Limited компания договорилась о продвижении продукции на индийском рынке.

Московский производитель "Робопро" провел переговоры с компанией Smart Measure Tech об интеграции столичных робототехнических решений. Компания Deep Engineering выразила интерес к манипуляторам бренда Doka для автоматизации фармацевтических линий, а Monte Carlo Fashions Limited готова рассмотреть роботизацию складской логистики. При этом Ocular Group выразила желание локализовать производство в Индии.

ООО "Транстелематика" обсудило с компаниями Novius Technologies и HCLTech использование московских телематических платформ, облачных сервисов диспетчеризации и решений для умного города.

Ранее столичные производители товаров широкого потребления посетили Вьетнам с бизнес-миссией. Они провели 240 деловых встреч с иностранными партнерами, презентовали свою продукцию и обсудили перспективы сотрудничества.

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