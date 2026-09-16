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16 сентября, 11:17

Общество

"Тотальный диктант" объяснил, когда слово "дума" нужно писать с заглавной буквы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

За последние сутки в Рунете появилось более 4 тысяч публикаций, в которых использовалось слово "дума". Фонд "Тотальный диктант" объяснил, в каких случаях название органа власти следует писать с заглавной буквы, а когда достаточно строчной, передает РИА Новости.

В официальных документах правильным будет написание "Государственная Дума", "Московская городская Дума" и других полных официальных названий органов. В газетных статьях и других неофициальных текстах допустим вариант со строчной буквы – "Государственная дума" или "Московская городская дума".

В фонде отметили, что "дума" также часто используется как обобщенное название местного представительного органа. В таком случае слово пишется со строчной, например "городская дума" или "депутаты местной думы".

"Тотальный диктант" отдельно обратил внимание на распространенную ошибку, когда заглавную букву используют в любом контексте. По словам директора фонда Вячеслава Белякова, такое написание не соответствует правилам русской орфографии: с прописной буквы должно начинаться первое слово официального полного названия конкретного органа, например "Дума муниципального образования".

При этом написание названия с заглавной за пределами официальных документов само по себе не запрещено. Однако в обычном употреблении обязательным оно не является.

Между тем у немалого количества людей возникают трудности и с написанием других слов. К примеру, в 2026 году участники ЕГЭ по русскому языку массово ошиблись в слове "преддверие", при том, что контекст в заданиях был очевиден. Руководитель комиссии по разработке КИМ Роман Дощинский назвал "преддверие" словом-открытием года.

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