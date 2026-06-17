Участники ЕГЭ по русскому языку чаще всего ошибались в слове "преддверие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2026 году участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку испытали серьезные затруднения при написании слова "преддверие". Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

По его словам, контекст в заданиях был очевиден: "в преддверии праздников", "в преддверии юбилеев", "в преддверии выходных дней". Тем не менее многие экзаменуемые не смогли верно идентифицировать слово.

Дощинский назвал "преддверие" словом-открытием года и подчеркнул, что подобные ошибки свидетельствуют о прямой зависимости орфографии от уровня лексического запаса.

"Это вопрос о том, что надо больше читать, расширять свой лексикон речевой средой, в которой наш экзаменуемый пребывает", – сказал он.

Ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что обработка экзаменационных материалов ЕГЭ началась с опережением графика. Результаты по литературе, истории и химии были направлены в регионы на два дня раньше установленного срока.

Также 16 июня была завершена загрузка результатов ЕГЭ по русскому языку в региональные информационные системы, после чего они поступят на "Госуслуги" для ознакомления участников.