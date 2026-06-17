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17 июня, 12:45

Общество

Рособрнадзор заявил об обработке экзаменационных материалов ЕГЭ с опережением графика

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ идет с опережением графика, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Результаты по первым экзаменам – это литература, история, химия – мы направили в субъекты на два дня раньше установленного срока", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, 16 июня была завершена загрузка результатов ЕГЭ по русскому языку в региональные информационные системы. Теперь их загружают на "Госуслуги", где участники смогут ознакомиться с результатами.

Ранее сообщалось, что в России в текущем году 1 713 человек сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Это на 291 человека больше, чем годом ранее. Также порядка 18 тысяч участников показали результат выше 61 балла. Кроме того, почти 2 тысячи выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

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