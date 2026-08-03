17 человек пострадали при атаке БПЛА под Геленджиком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

17 человек пострадали при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Все раненые госпитализированы. Кузнецов отметил, что 4 из пострадавших, в том числе 2 ребенка, находятся в тяжелом состоянии.

Обломки вражеского БПЛА упали в селе Архипо-Осиповка утром 3 августа. По данным местных властей, атака велась по объектам гражданской инфраструктуры. На месте продолжают работать оперативные службы.

Число погибших в результате ЧП достигло 4 человек. Среди жертв – 1 ребенок. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на место направили специализированную бригаду медицины катастроф.

